A marcha de Alfama ganhou outra vez, veja tudo em 360º

A marcha de Alfama ganhou outra vez, nenhuma outra ganhou tantas vezes nos últimos 15 anos. A SIC foi perceber porquê e encontrou gente que já não vive no bairro porque já não pode, o alojamento local e os preços que pratica não o permite, mas porque lá cresceu e as raízes não se cortam. Um dia talvez tudo acabe, quando no bairro não houver um só alfacinha mas tudo gente que veio de longe.

Ser marchante é um sonho, é tudo menos sacrifício, ainda que haja meses com ensaios em todas as noites. A SIC leva-o com recurso à tecnologia 360 ao coração da marcha vencedora, desde o ensaio que correu mal à noite mais longa, a que os obriga esperar pelos resultados até às 6:00.

Se estiver a visualizar num tablet ou smartphone veja aqui.

(Aconselhamos a utilização do browser Chrome em iOS, faça login na app do facebook)