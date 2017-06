Autorretrato de Andy Warhol pode atingir 7,9 milhões em leilão

De acordo com o jornal The Guardian, a obra de arte que vai a leilão é uma impressão a partir de uma fotografia de Andy Warhol, feita numa máquina automática, de rua.

"Os primeiros autorretratos do artista, feitos com as fotografias das máquinas automáticas de Nova Iroque, nunca foram tão relevantes para a cultura contemporânea como agora", afirmou James Sevier, da leiloeira Sotheby's, àquele jornal.

Andy Warhol só começou a fazer autorretratos já depois de se ter tornado conhecido por retratar figuras como Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Judy Garland e Marilyn Monroe.

Andy Warhol morreu a 22 de Fevereiro de 1987, com 58 anos, e permanece, ainda hoje, muito para lá dos 15 minutos de fama, como um dos mais importantes artistas norte-americanos da segunda metade do século XX e ele próprio o símbolo da Pop Art.

Lusa