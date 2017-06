Cartaz do SBSR fecha com os portugueses The Gift

O festival está marcado de 13 a 15 de julho, com os concertos a repartirem-se por quatro palcos num recinto que estará novamente instalado no Parque das Nações, entre o Meo Arena e o Pavilhão de Portugal.

O concerto dos The Gift em Lisboa faz parte de uma digressão de apresentação do novo álbum, "Altar", produzido por Brian Eno.

A 23.ª edição do SBSR contará com cerca de 40 concertos, de nomes como Red Hot Chili Peppers, Future, Deftones, Pusha T, Kevin Morby, Fatboy Slim, Foster The People e Seu Jorge.

Entre a armada portuguesa desta edição estão, por exemplo, The Legendary Tigerman, que apresentará em antecipação um novo álbum, Capitão Fausto, Alexander Search, novo projeto de Júlio Resende e Salvador Sobral, Xinobi e Moullinex, Minta & The Brook Trout, Bruno Pernadas e Slow J.

No SBSR está prevista ainda uma atuação de Língua Franca, o projeto de hip-hop luso-brasileiro, que junta Capicua, Emicida, Rael e Valete e outra dos Beatbombers, a dupla que intregra DJ Ride e DJ Stereossauro.

Lusa