Divulgado novo trailer da sétima temporada de "A Guerra dos Tronos"

No vídeo vê-se ainda o regresso de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ao continente de Westeros, mais especificamente ao castelo de Dragonstone e Jaime Lannister (Nikolaj Coster Waldau) a cavalo num campo de batalha.

"Ao longo de séculos as nossas famílias lutaram juntas contra o seu inimigo comum. Apesar das suas diferenças, juntas. Precisamos de fazer o mesmo, se vamos sobreviver, porque o inimigo é real. Sempre foi real", ouve-se Jon Snow (Kit Harrington) a dizer.

O trailer termina com Sansa Stark a referir que "quando cai a neve e sopra o vento branco, o lobo solitário morre, mas a manada sobrevive".

A sétima temporada, composta por sete episódios, estreia-se nos Estados Unidos a 16 de julho. Em Portugal a estreia está marcada para o dia seguinte, às 22:10, no canal Syfy.

"A Guerra dos Tronos" é uma série de televisão criada por David Benioff e D. B. Weiss com base na série de livros "A Song of Ice and Fire", de George R. R. Martin, e tem sido filmada no Canadá, na Croácia, na Islândia, na Malta, em Marrocos, em Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos e na República da Irlanda.

A primeira temporada estreou-se em 17 de abril de 2011, tendo a série vencido vários prémios, entre estes Globos de Ouro e Emmy em várias categorias.

