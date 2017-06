Gang of Four e MONO completam cartaz de festival Reverence Santarém

Numa publicação no Facebook do festival que se realiza a 08 e 09 de setembro, a organização revelou como últimas confirmações MONO, Gang Of Four, Oathbreaker, Bo Ningen, Siena Root, The Janitors, Dead Rabbits e Pretty Lightning.

Estes oito coletivos juntam-se assim a artistas como os portugueses Moonspell e Sinistro ou os belgas Amenra, entre muitos outros.

Os japoneses MONO voltam a Portugal depois de terem marcado presença no Amplifest do ano passado, onde também estiveram os belgas Oathbreaker, que agora integram o cartaz do Reverence.

Por seu lado, os britânicos Gang of Four, naturais de Leeds, fazem parte dos grupos da vaga do pós-punk, constando o disco "Entertainment!" das listas de melhores álbuns punk de sempre da Rolling Stone e de melhores títulos da década de 1970 da publicação digital Pitchfork.

Os bilhetes para os dois dias custam 45 euros até 15 de julho, subindo para 55 a partir do dia seguinte e para 65 depois de 01 de setembro, com descontos para os residentes nos concelhos de Santarém e do Cartaxo e entrada gratuita para os moradores da freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém.

Em maio foi anunciado que o festival Reverence, considerado "um dos maiores festivais de música psicadélica e 'stoner' em Portugal", iria passar a realizar-se na Ribeira de Santarém, deixando Valada do Ribatejo, no concelho do Cartaxo, onde nasceu em 2014.

Lusa