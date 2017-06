Morreu o bebé Oscar do filme "Os Caça-Fantasmas II"

"É com grande tristeza que anuncio a morte do meu irmão gémeo. No dia 14 de junho de 2017, Henry John Deutschendorf II perdeu a luta contra a esquizofrenia", escreveu William T. Deutschendorf no início da mensagem deixada nas redes sociais.

"Se conheceram o Hank (Henry) antes do diagnóstico sabem que ele era um jovem alegre, saudável, espirituoso, simpático e sempre pronto para defender as pessoas", recordou o irmão gémeo.

William T. Deutschendorf relembrou ainda as consequências e o impacto que a esquizofrenia e a bipolaridade tiveram na vida do irmão.

Henry Deutschendorf terá cometido suicídio, de acordo com o jornal Daily Mail.

"Hank (Henry) lutou pela sua vida todos os dias. Vou lembrá-lo como o meu melhor amigo, melhor parceiro, melhor irmão e como o homem mais forte que alguma vez conheci", garante William T. Deutschendorf no fim da mensagem publicada no Facebook.

O irmão gémeo também interpretou o papel do bebé Oscar no filme "Os Caça-Fantasmas II", em 1989, quando ambos tinham um ano de idade.