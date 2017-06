Câmara do Porto quer atribuir Medalha de Honra da Cidade a Richard Zimler

A atribuição desta medalha ao norte-americano consta de uma proposta que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, leva a discussão do executivo na próxima reunião camarária, na terça-feira, e a que a Lusa teve hoje acesso.

Richard Zimler será o único medalhado este ano com a Medalha de Honra da Cidade, que visa distinguir "quem tenha prestado à cidade do Porto serviços ou concedido benefícios de excecional relevância ou se tenha distinguido, pelo seu valor, em qualquer ramo da atividade humana".

O município quer também galardoar o antigo vereador Manuel Sampaio Pimentel (a título póstumo), Rui Ochôa, Patrício Soares da Silva, Manuel Araújo Silva, Mama Help, José Neves, Joel Cleto, Joaquim Ribeiro Sarmento, Januário Torgal Ferreira, Henrik Clausen, César Castro, a Associação de Comerciantes do Porto, a Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, Álvaro Mendonça e Moura, Albuquerque Mendes e a Ach Brito/Claus Porto com a Medalha Municipal de Mérito - grau ouro.

Esta medalha é entregue a quem tenha praticado "atos de que advenham assinaláveis benefícios para a cidade, melhoria das condições de vida da sua população, desenvolvimento ou difusão da sua arte, divulgação ou aprofundamento da sua história, ou outros atos de notável importância justificativos deste reconhecimento no campo artístico, científico, cultural ou profissional".

O Clube Desportivo de Portugal, o Clube Infante Sangres, Domingos Gomes, Ni Amorim, Mário Barros e a União Académica António Aroso são os nomes e organizações propostos para a Medalha Municipal de Valor Desportivo.

A autarquia pretende ainda distinguir com a Medalha Municipal de Bons Serviços - grau prata Adelina Soares dos Santos Carvalho, Eulália da Conceição Miranda Pinto e Maria Aurora Fernandes de Almeida Cruz, por, "no cumprimento dos seus deveres", se terem "revelado e distinguido exemplarmente".

As medalhas da cidade serão entregues num "momento especial para esse reconhecimento, este ano associado ao desembarque das forças libertadoras de D. Pedro", numa data que não é revelada nas propostas.

Lusa