Estrela de Glee agora chama-se Jake Zyrus

De acordo com a CNN, Charice Pempengo assumiu-se como homossexual em 2013, chamando a atenção de Oprah Winfrey e do músico David Foster. Na altura, a jovem cantora foi convidada para cantar com Celine Dion, o seu ídolo.



A partir daí, a vida de Charice Pempengo mudou radicalmente: com uma carreira de cantora e um papel na série musical Glee.

Em 2014, assumiu a Oprah Winfrey que ia deixar o "visual de menina e o cabelo comprido". "Basicamente, a minha alma é como um homem", disse na entrevista. "Mas não vou passar por aquela fase em que mudo tudo."

Agora, três anos depois, Charice decidiu-se assumir como Jake.

Apesar de alguns internautas não terem recebido bem a notícia, os fãs de Jake Zyrus apoiaram a mudança. Uns pediram que Jake recebesse todo o respeito do mundo. Outros defenderam que "toda a gente tinha direito a viver a vida que queria".



O próprio Jake Zyrus recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem a todos aqueles que o apoiaram. "Do fundo do meu coração, obrigado pelo amor e respeito", dizia na publicação.