Revelada a verdadeira identidade de Banksy?

O mistério sobre a identidade de Banksy acompanha o sucesso das suas obras espalhadas pelas principais capitais europeias e parece ter, finalmente, chegado ao fim.

O músico e produtor Goldie deu uma entrevista ao podcast do rapper Scroobius Pip e referiu o artista Banksy para falar sobre o impacto da arte urbana na sociedade

"O graffiti ainda é incompreendido, mas se desenharmos uma letra em forma de bolha e escrevermos "Banksy" numa camisola, fica bem... Já a podemos vender", afirmou Goldie durante a entrevista.

O músico acrescentou ainda que "não quero desrespeitar o Rob, é um artista brilhante e virou do avesso o mundo da arte". Após esta afirmação, Goldie fez uma pausa - interpretada como arrependimento - e mudou o tema da conversa.

Os fãs da banda Massive Attack, na qual Robert Del Naja é vocalista, acreditam que a verdadeira identidade de Banksy pode ter sido revelada.

O jornalista Craig Williams já tinha identificado Rober Del Naja como o possível autor das obras de Banksy, após cinco meses de investigação.

Craig Williams garante que descobriu que o vocalista da banda Massive Attack estava por trás do autor Banksy, dada a coincidência geográfica e cronológica dos concertos e das obras que iam aparecendo nas ruas das cidades onde a banda atuava.

Em resposta ao trabalho do jornalista Craig Williams, o vocalista Robert Del Naja garantiu que Banksy "é um amigo da banda e já foi a alguns dos nossos concertos. É apenas uma coincidência".

O mistério do graffiter britânico Banksy parece estar mais perto de chegar ao fim, mas para muitos esta pode ter sido apenas uma manobra de Goldie para relembrar os trabalhos artísticos do autor, que parece querer continuar no anonimato.