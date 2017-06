Fim de semana de entrada livre na nova temporada do D. Maria II

As peças "Lear", com encenação de Bruno Bravo, a partir do texto de Shakespeare, na sala Garrett, "Topografia", uma criação coletiva do teatro da Cidade, na sala Estúdio, e "Comer a língua", um espetáculo para a infância com texto de Regina Guimarães e encenação de Catarina Lacerda, são as propostas de teatro para o fim de semana de arranque da nova temporada do D. Maria II.

De assinalar nesta temporada o regresso do britânico Peter Brook ao Nacional: O diretor de teatro britânico trará, a 23 e 24 de novembro, "Battlefield", um espetáculo adaptado e encenado por si e por Marie-Hélène Estienne a partir de "Mahabharata" e da obra de Jean-Claude Carrière.

A performance "Building Conversation", a representar no exterior, a 3.ª edição da Feira do livro do teatro, no sábado e domingo, o lançamento do livro "Teatro Português Contemporâneo/Experimentalismo, Política e Utopia (título provisório)", de Rui Pina Coelho, a leitura encenada "Esquecer", coordenada por Jean-Paul Bucchieri, a exposição "Teatro em cartaz - A coleção do D. Maria II, 1853-2015", um concerto de Samuel Úria e uma festa de encerramento completam o programa de arranque da temporada, anunciou esta segunda-feira o diretor artístico do D. Maria II, Tiago Rodrigues.

A programação da nova temporada do D. Maria II é de "consolidação do trabalho iniciado há dois anos e meio" e continua a apostar na divulgação de autores e nos grandes textos da dramaturgia mundial, disse o diretor artístico, Tiago Rodrigues.

Com um valor de 1,1 milhões de euros, segundo a presidente do conselho de administração do teatro, a nova temporada contempla 35 espetáculos dos quais 21 são estreias absolutas, disse o diretor artístico.

A nova temporada integra duas produções próprias do D. Maria II, uma das quais uma leitura encenada de "Auto da barca do inferno", cujos 500 anos da publicação se assinalam este ano, e que será coordenada por Tiago Rodrigues.

Em cena a 19 e 20 de outubro, conta com a participação de Ana Bola, Bruno Nogueira, Gregório Duvivier, Ricardo Araújo Pereira, João Grosso, José Neves, Lúcia Maria, Manuel Coelho, Paula Mora e seis atores em estágio profissional no TNDM II, esta iniciativa contempla ainda o lançamento do livro homónimo, dado à estampa pela Tinta-da-China.

"Ways of looking" (título provisório), inspirada em "Ways of Seeing", de John Berger, com direção de Teresa Coutinho, o Voz Alta - Festival de Leituras Encenadas, "Coleção de colecionadores", uma criação de Raquel André e "Hearing", com texto e encenação de Amir Reza Koohestani, são também propostas do D. Maria II para a próxima temporada.

A programação para 2017/2018 integra ainda uma trilogia de Christian Jatahy no âmbito da qual estreará "A floresta que anda" e serão ainda apresentadas "Julia" e "E se elas fossem para Moscou", que já estiveram em cena no Maria Matos e no S. Luiz, respetivamente."Filhos do retorno", uma produção do Teatro do Vestido, com texto e direção de Joana Craveiro, a reposição de "Ensaio para uma cartografia" e "Casimiro e Carolina", de Ödön Von Horváth, são também propostas da nova temporada.

Na apresentação da temporada, o diretor artístico, que foi reconduzido no cargo para um mandato de mais três anos, considerou a programação desta temporada "abrangente", sustentando que visa consolidar o trabalho iniciado quando tomou posse no cargo.

Na apresentação da temporada, a presidente do conselho de administração do D. Maria II, Cláudia Belchior, disse que, em 2016, o teatro proporcionou 737 atividades diferentes, tendo registado 85.000 espetadores e um resultado líquido na ordem dos 200.000 euros.

Lusa