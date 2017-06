Quem é a mulher que diz ser filha de Salvador Dalí

De acordo com a BBC, o tribunal de Madrid afirmou que não havia quaisquer resíduos biológicos ou objetos pessoais do artista que pudessem ser utilizados para um teste de paternidade. Daí, a exumação do corpo, uma decisão a que a Fundação Dalí vai recorrer.

Salvador Dalí morreu em 1989, em Espanha, aos 85 anos. O artista foi enterrado numa área que ele mesmo projetou, com um teatro e museu, na sua cidade natal, Figueres, na Catalunha.

Maria Pilar Abel Martínez nasceu na cidade espanhola de Girona e, hoje em dia, ganha a vida a ler o futuro nas cartas.

Em 2015, a espanhola entrou pela primeira vez com um processo para determinar a paternidade.

De acordo com o jornal inglês, Antonia, a mãe de Maria Pilar, trabalhou numa casa de férias, em Cadaqués, perto da zona onde o pintor tinha uma casa. Entretanto, Antonia deixou o emprego em 1955, mudou-se e casou-se com um outro homem.

Contudo, Maria Pilar afirma que a mãe disse várias vezes que Salvador Dalí era o seu pai. Numa entrevista ao El Mundo, a mulher diz até que tem parecenças com o artista: "só me falta um bigode".

Na altura do alegado caso, Salvador Dalí era casado com Elena Ivanovna Diakonova, mais conhecida por Gala, a musa do artista. O casal não teve filhos.

Maria Pilar já se submeteu duas vezes a testes de paternidade, mas nunca conseguiu que os resultados lhe fossem entregues.

O primeiro teste foi feito num laboratório em San Sebastián de los Reyes (Madrid), em julho de 2007, com restos de pele e cabelos que estavam agarrados a uma máscara de gesso do pintor, que foi feita pouco depois de este morrer e chegou às mãos de Pilar Abel.

O segundo teste foi feito em Paris, em dezembro de 2007, no escritório de Robert Descharnes, colaborador e biógrafo de Dalí, para comparar amostras de ADN de Pilar com material genético do pintor que Descharnes tinha em sua posse.

Se a paternidade for confirmada, Maria Pilar Abel Martínez poderá receber o sobrenome do pintor, assim como terá direito a parte do património que o artista deixou, neste momento, a cargo da Fundação Dalí.