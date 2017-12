Morreu Heather Menzies-Urich, a Louisa do filme "Música no Coração"

No famoso musical criado por Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, a atriz desempenhou o papel de Louisa, a terceira filha do barão Von Trapp, personagem desempenhada pelo ator Christopher Plummer.

Heather Menzies-Urich tinha sido diagnosticada com um tumor cerebral há quatro semanas e acabou por morrer na véspera de Natal, segundo noticiou o 'site' norte-americano especializado em notícias de celebridades TMZ, que cita o filho da atriz.

"Ela era uma atriz, uma bailarina e adorava viver a vida ao máximo", disse o filho, identificado como Ryan, ao 'site' TMZ, citado pela estação pública britânica BBC.

Natural de Toronto (Canadá), Heather Menzies-Urich tinha 15 anos quando entrou no famoso filme musical que é uma das apostas tradicionais das televisões para a época de Natal.

O filme "Música no Coração" é um dos filmes musicais mais populares de sempre, tendo conquistado, entre outras distinções, o Óscar de Melhor Filme (1966).

"A Heather fazia parte da 'família'", declarou Ted Chapin, da organização Rodgers & Hammerstein.

"A Heather era um membro alegre e positivo do grupo, sempre à espera de um próximo reencontro. Tivemos todos a sorte de a ter conhecido e ela viverá neste belo filme. Vamos sentir a sua falta", reforçou o representante.

Depois da participação no filme "Música no Coração", a atriz desempenhou papéis em séries de televisão e no cinema, mas sem grande visibilidade.

Lusa