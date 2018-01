Justin Timberlake anuncia novo disco a 2 de fevereiro

"Man Of The Woods" é o nome do álbum que vai suceder a "The 20/20 Experience", editado há 5 anos.

No vídeo que divulgou nas redes sociais o músico diz que este é o seu trabalho mais pessoal, inspirado nas origens e na família. Mas antes do disco, esta sexta-feira sai um novo single.

O 5º álbum do ator e cantor de 36 anos vai ser editado 2 dias antes da atuação de Timberlake na grande final do Campeonato de Futebol Americano, o Super Bowl.

Recentemente, Justin Timberlake entrou no último filme de Woody Allen, "Roda Gigante".

O músico só atuou uma vez em Portugal no Rock in Rio de 2014.