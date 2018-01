Rudolf Nureyev, um dos mais maiores bailarinos do século XX, morreu há 25 anos

Dançou nalguns dos palcos mais importantes do mundo, e com grandes bailarinas, como Margot Fonteyn, Eva Evdokimova e Veronica Tennant, e foi convidado para diretor do Ballet da Ópera de Paris, em 1983, mas continuou a dançar.

Apresentou-se em Portugal, pela primeira vez, em junho de 1968, com Margot Fonteyn, para dançar "Giselle", no Teatro de São Carlos, em Lisboa, e regressou ao país em julho de 1991, para um espetáculo no Coliseu dos Recreios, também na capital.

Nureyev destacou-se por ter reformulado o papel da figura masculina na dança, até então limitada ao suporte das bailarinas em palco, criando foco no desempenho dos bailarinos.

Nascido na União Soviética, a 17 de março de 1938, Rudolf Khametovich Nureyev viria a evadir-se para o ocidente, onde alcançou uma carreira fulgurante na dança, e morreu em França, vítima de sida, aos 54 anos.

Tornou-se uma estrela no mundo da dança, e foi um dos mais celebrados bailarinos desde Vaslav Nijinsky (1889-1950), de origem polaca, considerado um dos maiores da sua época.

Rudolf Nureyev mudou o seu destino quando, em 1961, durante uma digressão do Ballet Mariinsky, em Paris, conseguiu furar a barreira da segurança soviética no aeroporto, e pediu asilo a França.

Duas décadas depois, em 1981, a deserção de Nureyev foi recriada no filme "Les Uns et les Autres", de Claude Leluche, que termina numa sequência centrada no bailarino, que interpreta a sua própria coreografia do "Bolero", de Ravel, num crescendo dramático que conjuga todas as histórias e personagens do filme.

Esta deserção da União Soviética para o Ocidente foi a primeira de um artista soviético durante a Guerra Fria - e foram em vão os esforços do KGB para o deter - criando grande impacto internacional.

Além do seu talento técnico, como bailarino, Rudolf Nureyev também se distinguiu como coreógrafo, produzindo as próprias interpretações de numerosas obras clássicas, tais como "O Lago dos Cisnes", sobre Tchaikovsky, "Giselle", a partir de Adolphe Adam, e "La Bayadère", com música de Ludwig Minkus.

A carreira de Nureyev começou com o Ballet Mariinsky, em São Petersburgo, passou pelo Royal Ballet, em Londres e, de 1983 a 1989, atuou como diretor do Paris Opera Ballet.

Em 2013, quando se assinalaram os 20 anos da morte e os 75 anos do nascimento, foram várias as homenagens prestadas em países como França, Itália, Rússia e Estados Unidos.

A Ópera de Paris realizou um espetáculo de tributo, e o Palácio do Congresso, também na capital francesa, fez uma gala para festejar o 75.º aniversário do nascimento. Em Londres, o Royal Ballet apresentou o bailado "Raymonda", sobre música de Glazunov, em sua homenagem.

Em Milão, o Teatro alla Scala apresentou "O Lago dos Cisnes", e em Moscovo, o Kremlin Ballet Theatre dançou "Cinderela", com música de Prokofiev, e, em Viena, decorreu uma Gala Nureyev pelo Ballet da Ópera Estatal.