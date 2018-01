Justin Timberlake é um inventor no vídeo futurista do novo single "Filthy"

A partir do dia 18 deste mês, o músico vai divulgar mais três vídeos semanalmente até ao lançamento do disco. São temas que vão fazer parte do quarto disco do norte-americano, "Man Of the Woods", que tem edição agendada para o dia 2 de fevereiro.

Dois dias depois, Justin Timberlake vai atuar na edição número 52 da edição do Super Bowl.

Veja aqui o videoclipe: