Museu Metropolitan em Nova Iorque passa a cobrar entradas a partir de março

No sítio online do museu, o presidente, Daniel H. Weiss, explica as razões da alteração da política de entradas, baseada, nos últimos 50 anos, em contribuições voluntárias dos visitantes, a fim de conseguir "manter a sua missão para as gerações futuras".

Instalado no Central Park, em Nova Iorque, o Metropolitan Museum foi fundado em 1872, e recebe anualmente mais de sete milhões de visitantes, contando, na sua coleção, com obras de artistas como Claude Monet, Rembrandt, e Vincent van Gogh.

De acordo com o presidente do museu, a filosofia "pague o que quiser" até agora usada com os visitantes, vai ser reservada aos habitantes do Estado de Nova Iorque.

Será mantida gratuita para crianças até aos 12 anos, mas os restantes visitantes terão de pagar 25 dólares (cerca de 21 euros), valor que era até agora aconselhado, mas não obrigatório.

Weiss estima que o pagamento irá abranger cerca de 31% dos visitantes do museu, que ganhou grande prestígio internacional no decorrer do século XX, por se tornar o local com a melhor coleção de arte egípcia, fora do Egito, no mundo, e pelas suas exposições de artistas impressionistas e pós-impressionistas.

Recordando que o seu propósito original era educativo e que o Metropolitan recebe anualmente 200 mil estudantes da região, o responsável refere, num texto publicado ´online´, que os encargos com os projetos do museu têm vindo a aumentar, e que o pagamento voluntário de bilhetes diminuiu 73 por cento nos últimos 13 anos, sendo que essa fonte de receita ascende apenas a 14 por cento das fontes de financiamento.

O museu conta com um orçamento anual de cerca de 250 milhões de euros, suportado sobretudo por mecenas, pelo município, e uma parte reduzida paga pelo governo norte-americano.

A medida irá efetivar-se em março, e o preço será idêntico aos bilhetes de outros museus nova-iorquinos, como o Museum of Modern Art (MoMA) ou o Guggenheim, mas no caso do Metropolitan cada bilhete dará acesso a todos os espaços durante três dias.

O Metropolitan Museum está na lista dos cinco museus mais visitados do mundo, liderada habitualmente pelo Louvre, em Paris.

Lusa