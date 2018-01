E os vencedores dos Globos de Ouro são...

As protagonistas de ambos, Elizabeth Moss e Frances McDormand, foram distinguidas como melhor atriz. Gary Oldman foi melhor ator em filme dramático por interpretar Winston Churchill em "A Hora Mais Negra" e Sterling Brown melhor ator em série dramática por "This Is Us".

"Lady Bird" foi o melhor filme cómico e "The Marvelous Mrs Maisel" melhor série de comédia ou musical.

Guillermo del Toro foi distinguido como melhor realizador pelo filme "A Forma da Água" e Oprah Winfrey com o prémio carreira Cecil B. DeMille.

A gala foi apresentada pelo actor e comediante Seth Meyers. Este ano, a cerimónia ficou marcada pelo activismo das celebridades que este ano escolheram ir de negro contra o assédio sexual e pelos direitos das mulheres.