Frances McDormand a acumular prémios e nomeações

Com “Três Cartazes à Beira da Estrada”, o argumentista/realizador Martin McDonagh propõe o retrato atribulado de uma pequena cidade do Missouri, acompanhando a saga de uma mulher cuja filha foi assassinada. Frances McDormand é a figura dominante num elenco em que também surgem Woody Harrelson e Sam Rockwell.

Considerado o líder da corrida ao Oscar de melhor actor, Gary Oldman interpreta o primeiro ministro britânico Winston Churchill em “A Hora Mais Negra”. Com realização de Joe Wright, o filme evoca, em particular, os momentos dramáticos em que Churchill mobiliza o seu país contra a ameaça nazi. Kristin Scott Thomas interpreta a mulher de Churchill.

De Singapura vem um título que também esteve na corrida dos Oscars (como candidato a uma nomeação para melhor filme estrangeiro). Realizado por uma jovem cineasta, Kirsten Tan, nele se relata a insólita aventura de um homem que aposta em devolver à sua aldeia natal um elefante que o acompanhou na sua infância — foi prémio de argumento (drama) no Festival de Sundance.

No DVD, já é possível descobrir um dos filmes mais originais de 2017: “A Morte de Luís XIV”, de Albert Serra, retrata os tempos finais do Rei Sol, colocando em cena os pequenos detalhes e intrigas do jogo de forças no interior da corte. No papel central está Jean-Pierre Léaud, actor lendário da Nova Vaga francesa, revelado no ano de 1959 por “Os 400 Golpes”, de François Truffaut.

