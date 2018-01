Leonardo DiCaprio em filme de Quentin Tarantino sobre Charles Manson

O nono filme de Quentin Tarantino, ainda sem título, deverá estrear a 9 de agosto de 2019, precisamente 50 anos depois do massacre em Los Angeles, em que os seguidores do culto de Manson assassinaram sete pessoas, entre as quais a atriz Sharon Tate, mulher do realizador Roman Polanski, de quem estava grávida.

Segundo a imprensa de Hollywood, num filme ao estilo Pulp Fiction, DiCaprio desempenhará o papel de um ator desempregado que vai envelhecendo. Esta é a segunda vez que entrará num filme de Tarantino, depois do vilão em Django Unchained, em 2012, e a primeira atuação em cinema desde The Revenant, que lhe valeu um Óscar em 2015.

A revista Deadline avança ainda que Tarantino convidou a atriz Margot Robbie para o papel de Sharon Tate e que sondou Bradd Pitt e Tom Cruise para papéis principais no filme. Fala-se ainda do nome de Al Pacino.

Margot Robbie é um dos temas de conversa sobre Óscares este ano pela sua atuação em I, Tonya e já trabalhou com DiCaprio em The Wolf of Wall Street.

O último filme de Tarantino, The Hateful Eight, foi muito bem recebido pela crítica, venceu um Óscar e um Globo de Ouro.

Líder de uma seita, psicopata, assassino em série, um dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos, mesmo estando preso, morreu em novembro de 2017 aos 83 anos. Estava a cumprir uma pena de prisão perpétua na Califórnia por vários crimes, nomeadamente pelo massacre Tate-La Bianca, em que foi assassinada a atriz, grávida, Sharon Tate, que chocou profundamente a América em 1969.