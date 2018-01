Fundador do gospel moderno Edwin Hawkins morre aos 74 anos

De acordo com Bill Carpenter, Hawkins morreu em casa, em Pleasanton, na Califórnia, vítima de cancro no pâncreas.

A par de Andrae Crouch e James Cleveland, entre outros, Edwin Hawkins era visto como um dos fundadores da moderna música de gospel.

Aretha Franklin, Sam Cooke e outros cantores tornaram-se famosos por adaptarem sons gospel a letras para a música pop.

Nascido em Oakland, numa família com oito filhos, Hawkins foi compositor, teclista, arranjador e mestre de coro.

Ainda criança atuou com a família em grupos de canto em igrejas, e com cerca de 20 anos ajudou a formar o Northern California State Youth Choir.

"Oh Happy Day", com a voz de Dorothy Combs Morrison, foi editado em single e creditado a Edwin Hawkins, tornando-se um êxito em 1969.

Hawkins ganhou quatro Grammys, nomeadamente pelas músicas "Every Man Wants to Be Free" e "Wonderful!".



Lusa