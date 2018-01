Os "capitães da areia" dos dias de hoje 

Uma palmeira e muitos colchões espalhados pelo chão compõem o cenário daquela família de jovens que dorme num 'trapiche' e que se vão protegendo uns aos outros da sociedade que os "centrifugou para as margens".

A peça, que vai estar em cena no Pequeno Auditório do CCB até 01 de fevereiro, e surgiu do convite da programadora da Fábrica das Artes, Madalena Wallenstein, feito a Victor Hugo Pontes, da companhia Nome Próprio, para fazer uma peça do romance de Jorge Amado, explicou o encenador à imprensa.

Victor Hugo Pontes leu o romance e entendeu fazer dele "o ponto de partida" para o espetáculo, tendo convidado Joana Craveiro para "reescrever o texto".

Com Lusa