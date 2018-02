Exposição com obra plástica do Nobel alemão Günter Grass chega ao Porto

De acordo com o Goethe-Institut Portugal, a exposição será inaugurada às 18:00, e será precedida por uma visita oficial pelos chefes de Estado da Alemanha e de Portugal, Frank-Walter Steinmeier e Marcelo Rebelo de Sousa.

Contará ainda com a presença dos escritores Katja Lange-Müller e Tilman Spengler, ambos pertencentes ao círculo de escritores impulsionado por Günter Grass, que se reúne há 13 anos durante um fim de semana no inverno, nos encontros conhecidos como os "Encontros Literários de Lübeck".

Criada em 2017 no âmbito da comemoração dos 90 anos do nascimento de Günter Grass, a exposição "Encontros" foi já exibida em Portimão e mostra a variedade dos trabalhos do artista e escritor, documentando a relação que criou com Portugal.

Depois da apresentação da exposição, será feita uma declamação de alguns poemas do escritor e artista que tinha casa no concelho de Portimão, no Algarve, e expunha a sua obra como artista plástico no Centro Cultural de São Lourenço, em Almancil.

Esta será assim a segunda paragem da exposição "Encontros", que estará patente na Casa-Museu Guerra Junqueiro até 23 de setembro de 2018, estando prevista a sua passagem também por Lisboa.

Estarão igualmente presentes na inauguração para o público a diretora do Goethe-Institut Portugal, Claudia Hahn-Raabe, e o representante da Casa Günter Grass, em Lübeck, Jörg-Philipp Thomas.

Günter Wilhelm Grass, nascido em Danzig, a 16 de outubro de 1927, viria a falecer em Lübeck, a 13 de abril de 2015, com 87 anos. Foi romancista, dramaturgo, poeta, e artista plástico alemão, tendo sido galardoado com o Nobel de Literatura de 1999.

"Encontros" é um projeto produzido pelo Goethe-Institut Portugal com a Fundação Günter e Ute Grass e a Casa Günter Grass em Lübeck, com projeto global da autoria do designer gráfico Arne Kaiser.

A exposição conta com o apoio da Irmandade de São Bartolomeu dos Alemães, da Embaixada da República Federal Alemã, dos municípios das localidades envolvidas e da empresa de vinhos Niepoort.

