Rapper Vic Mensa atua no segundo dia do Sumol Summer Fest

Vic Mensa pertenceu ao grupo "Kids These Days" e ao coletivo "Savemoney". Na carreira a solo, depois de mixtapes e Ep's lançou o primeiro disco, no ano passado: "The autobiography".

Associado à editora de Jay-Z, já colaborou com nomes como West Chance The Rapper e Kanye West .

O Sumol Summer Fest realiza-se dias 6 e 7 de julho, na Ericeira.