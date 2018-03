Barbra Streisand clonou o seu cão duas vezes

Barbra Streisand revelou que foram retiradas células da boca e do estômago do animal de 14 anos, de modo a que pudessem ser produzidos os dois clones.

"Eles têm personalidades completamente diferentes", declarou a cantora e atriz, citada pelo The Guardian. "Estou à espera que fiquem mais velhos para ver se têm os olhos castanhos e a seriedade da Samantha."

Numa entrevista à revista Variety, contou a história de como tinha escolhido os nomes e como se tinha apaixonado por um outro cão, enquanto esperava pelos clones de Samantha.

Quando chegaram, Barbra Streisand vestiu os clones com roupas de cores distintas: vermelho e violeta, e foi daí que surgiram os nomes. Mas foi enquanto esperava por Violeta e Scarllet que a atriz se apaixonou por outro cão de raça Coton de Tulear.

Barbra Streisand decidiu dar nome Miss Fanny à cadela, numa referência à sua personagem no filme "Funny Girl", de 1969, que a lançou no mundo do cinema.