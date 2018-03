Atriz Ruthie Ann Miles em estado grave após acidente que matou a filha de 4 anos

O incidente ocorreu na segunda-feira, quando a condutora de um Volvo decidiu ultrapassar um sinal vermelho, acabando por abalroar um grupo de pessoas onde estavam duas crianças, a filha da atriz Ruthie Ann Miles e o filho de uma amiga, que acabariam por morrer no local.

Segundo as autoridades, a atriz estaria grávida na altura do acidente, uma informação confirmada pela fotografia que a própria postou no Instagram, onde anunciava a novidade. Até ao momento, ainda não é conhecido o estado do bebé.

Os vídeos das câmaras de vigilância revelam que a condutora estava parada num cruzamento, num sinal vermelho, quando de repente acelera e acerta num grupo de pessoas que atravessava a passadeira, arrastando um carrinho de bebé.

A condutora, de 44 anos, revelou à polícia depois do acidente que teria um problema médico, uma alegação que ainda está a ser investigada. O acidente vitimou ainda um homem de 46 anos.

Ruthie Ann Miles continua internada em estado crítico.