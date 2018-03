"Chama-me Pelo Teu Nome" vai ter sequela

"Já concebi a história...vai passar-se cinco ou seis anos depois... trata-se de um um filme novo, com um tom diferente", confirmou Guadagnino ao USA Today.

O realizador avança ainda que a história vai concentrar-se numa parte do livro que não foi usada no primeiro filme. Elio e Oliver vão encontra-se na América, mas depois vão viajar pelo mundo. Convencer os dois protagonistas não foi difícil, já que no primeiro filme o ambiente era como uma "reunião de família".

"Chama-me Pelo Teu Nome" esteve nomeado para quatro Óscares, incluindo Timothée Chalamet como melhor ator, venceu apenas um na categoria de melhor argumento adaptado, com o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo veterano James Ivory.

O filme ainda não tem data de estreia prevista.