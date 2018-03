Bertrand Bonello preside ao júri de curtas-metragens do festival de Cannes

Em comunicado, o festival de Cannes revelou a escolha de Bonello como alguém cuja obra "ocupa um lugar único na paisagem cinematográfica", desde o seu primeiro filme - "Quelque chose d'organique" -, até ao mais recente "Nocturama".

"Seja através do retrato de um transexual brasileiro, do quotidiano refinado embora arrepiante de um bordel no crepúsculo do século XIX, de um 'biopic' virtuoso em torno da criação e da dor que ela gera, a identidade sexual e a sua relação com o corpo assombra a sua obra", indicou o festival.

Nascido em 1968, em França, Bonello é, como refere a organização de Cannes, "músico de formação clássica, autodidata que trabalha a música e o cinema, o som e as imagens, assina o cenário e compõe a música de todos os seus filmes".

"Admirador de Bresson, Pasolini e Jarmusch, fã de 'O Padrinho' e de 'eXistenZ', Bertrand Bonello parece avançar instintivamente em redor de obsessões recorrentes", acrescentou o comunicado. Bonello sucede ao realizador romeno Cristian Mungiu.

Em janeiro, a organização do evento anunciou a atriz australiana Cate Blanchett como presidente do júri do 71.º festival de cinema de Cannes, sucedendo ao espanhol Pedro Almodovar.

