Caetano Veloso apresenta concerto com os filhos em Portugal

Os concertos vão ter lugar no Coliseu do Porto, no dia 30 de julho, e no de Lisboa, a 1 de agosto, estando os bilhetes à venda a partir de hoje por preços entre os 25 e os 75 euros, no primeiro caso, e entre os 20 e os 90, no segundo.

"No show apresentaremos algumas dessas coisas que cresceram em nós, de nós. E canções minhas escolhidas por eles. O 'Leãozinho', que os filhos de tanta gente pedem, os meus não deixaram de pedir. E coisas como 'Reconvexo' têm de estar ali confirmando a linhagem. Há clássicos de Moreno e canções novas de todos (inclusive minhas)", adiantou Caetano Veloso no comunicado da organização.

O músico explicou que, apesar de terem pensado atuar com banda, depois dos ensaios decidiram ficar só os quatro no palco: "O som será mais para o acústico e muito singelo. Eu sou o único que só toca violão. Os outros podem se revezar em alguns instrumentos. É um show familiar, nascido da minha vontade de ser feliz. Ter filhos foi a coisa mais importante da minha vida adulta".

Em agosto do ano passado foi anunciado que Caetano Veloso estava a preparar um espetáculo com os filhos Moreno, Zeca e Tom, com estreia prevista para outubro.

Na rede social Twitter, Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, escreveu: "Olha a turma que vem aí: Caetano, Moreno, Zeca, Tom Veloso", acrescentando que Caetano Veloso "reuniu os filhos para montar um 'show' para outubro".

As atuações mais recentes de Caetano Veloso em Portugal, por onde passa com regularidade, foram nos meses de abril e maio do ano passado, no Coliseu do Porto e no Casino Estoril, no âmbito da digressão "Caetano apresenta Teresa", com a cantora Teresa Cristina.



Lusa