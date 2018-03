Atores de "Guerra dos Tronos" choraram ao ler o guião da última temporada

Quem viu a série não se vai esquecer da morte de Ned Stark, do Casamento Vermelho ou das dezenas de mortes de bons ou maus. Aqueles que chegaram à última temporada da série, que chega só em 2019, também não têm o futuro certo.

Numa conferência em Jerusalém, Francesca Orsi, a responsável pelas séries dramáticas da HBO, deu a crer que todos os personagens vão morrer "um por um".

Segundo o The Hollywood Reporter, Orsi descreveu um cenário "muito emocional e poderoso" durante a leitura dos guiões de um dos últimos episódios da "Guerra dos Tronos".

"Nenhum dos atores recebeu o guião antes, e (na leitura dos guiões), um por um começou a cair na morte (da sua personagem) ", confessou a responsável da HBO. "No final, nas últimas palavras do guião final, as lágrimas começaram a cair. E depois houve aplausos que duraram 15 minutos."

Agora, a questão que fica não é se os favoritos vão morrer, mas quem, quando e como.