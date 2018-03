Lançamento de "Both Sides of the Sky" completa trilogia póstuma de Jimi Hendrix

"Both Sides of the Sky" é o terceiro volume da trilogia que começou com o álbum "Valleys of Neptune", publicado em 2010, seguido de "People, Hell and Angels", lançado em 2013.

Desde o início da "Experience Hendrix", em 1997, um projeto de restauro do catálogo musical do artista, que o principal objetivo é "gravar o trabalho de Jimi Hendrix com a melhor qualidade possível", referiu John McDermott, um dos coprodutores do álbum, citado na apresentação do lançamento na página oficial do músico.

Em parceria com Janie Hendrix e Eddie Kramer, o coprodutor afirmou ainda que estão muito "empolgados por alcançar este objetivo" e que "lançar álbuns com a presença de música fantástica no seu contexto original" é uma das suas metas.

O álbum apresenta um total de dez faixas nunca antes publicadas, incluindo o tema "$20 Fine", da autoria de Stephen Stills, na voz e no órgão, acompanhado pela guitarra de Jimi Hendrix.

A presidente e fundadora da "Experience Hendrix" e irmã do músico, Janie Hendrix, explicou, no texto de apresentação do álbum, que este projeto visa "preservar o legado de Jimi", bem como "o seu trabalho e honra".

O guitarrista, cantor e compositor norte-americano assinou apenas quatro álbuns e alguns 'singles' em vida, mas deixou inúmeros registos de concertos e gravações do seu trabalho em estúdio.

Jimi Hendrix morreu aos 27 anos, a 18 de setembro de 1970, num hotel em Londres.

Lusa