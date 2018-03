Clã apresentam espetáculo "Supernovos" dedicado ao público infanto-juvenil

"Nos próximos dias 14 e 15 de abril o Teatro Villaret, em Lisboa, abre as portas às famílias para três concertos inéditos dos Clã em registo Supernovos. No dia 14 às 11:00 e às 16:00 e no dia 15 às 11:00", refere a promotora Força de Produção num comunicado hoje divulgado.

O espetáculo Supernovos "inclui temas dos dois discos de originais dos Clã dedicados ao público mais jovem", "Fã", editado no final do ano passado, e "Disco Voador", de 2011.

Os Clã entraram pela primeira vez no universo dos mais novos com "Disco Voador", a pensar nas crianças enquanto espectadoras atentas e que gostam de ser desafiadas pela música.

"Disco Voador" tem canções compostas pelos Clã a partir de letras da escritora Regina Guimarães. Os "supernovos", como chamou na altura a vocalista da banda, Manuela Azevedo, são os protagonistas das canções que falam da amizade, dos amores da adolescência e de coisas que não são politicamente corretas, como "comer chocolates".

O álbum foi apresentado ao vivo em locais como o Centro Cultural de Belém e o Teatro São Luiz, em Lisboa, ou a Casa da Música, no Porto, e alguns dos temas foram integrados no repertório dos concertos dos Clã.

Já no final do ano passado, a banda editou "Fã", que inclui os temas que compôs para o musical como o mesmo nome, estreado em janeiro de 2017 no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e que foi reposto em dezembro do ano passado no Teatro Nacional São João, na mesma cidade.

O musical infantil, com guião de Regina Guimarães e encenação de Nuno Carinhas, contou com os Clã para os originais, com a banda em palco em cada récita e a participar na interpretação.

A peça aborda um "encontro 'fantástico' entre as canções 'pop' e a máquina imaginosa de um palco".Já este ano, a 09 de março, estreou-se em Lisboa, no Teatro Nacional D. Maria II, a peça "Montanha-russa", da autoria de Inês Barahona e Miguel Fragata - a quem se juntaram Helder Gonçalves e Manuela Azevedo, dos Clã.

Com música ao vivo dos Clã, "Montanha-russa" retrata a vivência e as preocupações de quatro adolescentes no seu percurso, sem deixar de retratar os picos de euforia e de depressão da adolescência, pois é o período em que se vai "do topo do mundo ao lugar mais profundo", como diz a "Canção da primeira vez", interpretada por Manuela Azevedo.

A peça estará em cena até dia 27 deste mês.Os Clã surgiram em 1992 e integram Manuela Azevedo, Helder Gonçalves, Miguel Ferreira, Fernando Gonçalves, Pedro Biscaia e Pedro Rito.

Lusa