Sociedade Portuguesa de Autores celebra melhores da Cultura e Artes

A gala, presidida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser apresentada por Ana Zanatti e por Virgílio Castelo, sendo o prémio anual para a programação autárquica entregue à Câmara Municipal do Seixal.

Os prémios Autores procuram distinguir "os mais importantes autores e obras que marcaram intensamente a vida cultural e artística portuguesa" no ano que passou, segundo a SPA. As categorias abrangidas são as de Televisão, Dança, Rádio, Artes Visuais, Literatura, Teatro, Cinema e Música, contando todas elas com júris especializados de três elementos.

O vencedor do Prémio Vida e Obra, António Damásio, de 73 anos, é "um dos nomes mais importantes da ciência a nível mundial, e também autor de livros lidos em todo o mundo, por públicos de várias gerações e formações", justificou a SPA.

"O erro de Descartes", "O sentimento de si", "Ao encontro de Espinosa" e "A estranha ordem das coisas", o mais recente, publicado em 2017, são algumas dessas obras.

Lusa