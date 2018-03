Portugal Fashion estreia-se hoje no Parque da Cidade do Porto

"Aurora" é o nome da nova coleção outono/inverno 2018/19 da criadora portuguesa Anabela Baldaque, que leva hoje à passarela, a partir das 21:00, "casacos longos", "vestidos em organza bordada", "peças em malha, com quadrados, xadrez e mangas elaboradas, drapeadas e plissadas", avança à Lusa o gabinete de imprensa do Portugal Fashion.

Os 30 anos de carreira do 'designer' Júlio Torcato vão ser hoje celebrados na nova estrutura amovível do Parque da Cidade, batizada de "cidade da moda", com a apresentação de uma coleção que alia o "corte clássico ao 'sportswear', privilegiando os tecidos técnicos, malhas e pelos e apostando nos azuis 'royal', laranjas, beges verdes e pretos", refere a mesma fonte.

O desfile de Júlio Torcato, marcado para as 23:00 horas, encerra o primeiro dia da 42.ª edição do Portugal Fashion no Porto, mas durante a tarde e noite passam ainda pelas duas passarelas da "cidade da moda" as coleções do 'designers' Estelita Mendonça e dos jovens criadores do Espaço Bloom, designadamente, de Olimpia Davide, Nycole, Beatriz Bettencourt ou Sara e Maia.

O evento de hoje tem início marcado para as 15:00 horas, com a apresentação das peças de oito finalistas do Bloom, projeto que apoia os jovens 'designers' portugueses.Está também previsto para hoje o Bloom Intershow Music, um espetáculo de DJ a cargo de DJ Kitten (14:30 e 21:00) e White Haus (19:00).

Após iniciar a 17 de março a programação de desfiles em Lisboa, o Portugal Fashion encerra no sábado, com o desfile de Diogo Miranda, pelas 23:00. Ainda no último dia são apresentadas as coleções para a próxima estação fria de Luís Onofre (22:30), Katty Xiomara (16:00), Nuno Baltazar (15:00), assim como das marcas Dielmar (21:30), Lion of Porches (20:00), Ana Sousa (19:00) ou Concreto (18:00).

A nova estrutura amovível tem de dez mil metros quadrados de área, oito mil quadrados cobertos, numa forma de agilizar o calendário dos desfiles, segmentar públicos e facilitar a circulação de espectadores, explicou à Lusa Rafael Alves Rocha, diretor de comunicação do Portugal Fashion.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização -- Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Lusa