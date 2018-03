Morreu o escritor Philip Kerr

Philip Kerr foi o criador da personagem Bernie Gunther, um detetive que atuava nos períodos da II Guerra Mundial e da Guerra Fria.

Recentemente, editou uma outra trilogia, passada no mundo do futebol. No primeiro desses três livros, "Mercado de Inverno" - publicado em 2014 - retrata o homicídio de um treinador português a viver em Inglaterra, uma personagem tem várias semelhanças com José Mourinho.

Philip Kerr voltou a Bernie Gunther e, para o ano, deverá sair o 14.º livro da série.

O autor, que também escrevia para crianças, morreu este sábado nos arredores de Londres, onde vivia há alguns anos.