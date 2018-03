Shortcutz Viseu regressa na sexta-feira depois de meses de interregno

Com quatro anos de atividade, o Shortcutz Viseu é um dos mais antigos eventos da Rede Shortcutz. Este ano, contará com o apoio do município, no âmbito do programa Viseu Cultura."Este regresso será marcado por muitas novidades, nomeadamente uma aposta forte em trazer a Viseu extensões de outros festivais de cinema", refere a organização, exemplificando com os festivais Monstra, Indie Lisboa, Curtas de Vila do Conde, MotelX e Dia Mais Curto.

Segundo a organização, "o cinema de animação e o documentário vão ganhar peso na programação, assim como a participação do público na escolha das melhores curtas em cada sessão". Ao longo das 94 sessões realizadas, o Shortcutz Viseu mostrou mais de 400 curtas-metragens e levou à cidade mais de 300 convidados, entre realizadores, produtores, diretores de fotografia, atores, diretores de arte, argumentistas e diretores de festivais.

"Esta temporada prevê a continuação dessa aposta, de forma a manter uma oferta regular de cinema curto e de contacto com os autores ao longo de todo o ano", garante. As sessões vão realizar-se quinzenalmente, às sextas-feiras, no Museu Nacional Grão Vasco. Algumas sessões poderão acontecer no auditório da Quinta da Cruz.

Na sexta-feira, no Museu Nacional Grão Vasco, serão exibidas duas curtas-metragens de animação em competição, nomeadamente "Tocadora", de Joana Imaginário, e "Macabre", de Jerónimo Ribeiro Rocha e João Miguel Real.

"Será o regresso a uma casa que acolheu pela última vez uma sessão do Shortcutz há mais de dois anos", refere.O convidado especial será o jornalista Tiago Fernandes Alves, responsável pelo Cinemax, programa de televisão da RTP2 que exibe curtas-metragens de realizadores portugueses.Levada a Viseu por Tiago Alves, será ainda apresentada a curta-metragem "Sol Branco", de Cristèle Alves Meira.

O Shortcutz Viseu faz parte da rede internacional Shortcutz, que pretende divulgar curtas-metragens de autor e dar uma plataforma às criações locais durante todo o ano.

