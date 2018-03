Martin Scorsese vai receber prémio honorário em Cannes

Desde 2002, os cineastas da SRF distinguem um dos seus pares na abertura da Quinzena dos Realizadores, uma das secções paralelas do Festival de Cannes, que este ano decorre entre 08 a 19 de maio.

O prémio Carrosse d'or - cujo nome presta homenagem ao filme homónimo de Jean Renoir - pretende reconhecer um realizador pelas qualidades inovadoras da sua obra cinematográfica, pela sua audácia e empenho nas áreas da encenação e produção.

"Em 2018, pelo seu 50.º aniversário e pela 50.ª edição da Quinzena dos Realizadores, a SRF orgulha-se em saudar um realizador excecional e uma fonte inesgotável de inspiração", disse a organização, num comunicado.

Para esta ocasião, está a ser organizado um dia dedicado a Martin Scorsese, a 9 de maio, com a projeção de "Mean Streets" ("Os Cavaleiros do Asfalto", no título em português), obra que foi exibida na Quinzena dos Realizadores em 1974. O cineasta norte-americano também estará presente para uma conversa com o público.

Entre os vários prémios que recebeu ao longo da carreira, Martin Scorsese conquistou a Palma de Ouro em Cannes em 1976, com o filme "Taxi Driver".

No ano passado, a SRF distinguiu o realizador alemão Werner Herzog.

Aki Kaurismäki, Jia Zhangke, Alain Resnais, Jane Campion, Nuri Bilge Ceylan, Jafar Panahi, Agnès Varda, Naomi Kawase ou Jim Jarmusch constam na lista dos realizadores que já receberam este prémio.

A presidência do júri do Festival de Cannes foi este ano atribuída à atriz australiana Cate Blanchett.



Lusa