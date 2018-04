Cate Blanchett numa prova de talento e versatilidade

No seu filme “Manifesto”, Julian Rosefeldt apostou em evocar textos de muitos manifestos (políticos, artísticos, cinematográficos), propondo-nos uma reflexão, ao mesmo tempo séria e irónica, sobre a sua herança. E todas as personagens do seu filme são interpretadas por Cate Blanchett, numa rara demonstração de talento e versatilidade.

Do Brasil chega-nos uma evocação dos tempos heróicos da revolução cinematográfica da década de 60: chama-se “Cinema Novo” e tem assinatura de Eryk Rocha, filho de Glauber Rocha (1939-1981), precisamente um nome central desse movimento artístico que, além do mais, projectou internacionalmente o cinema brasileiro.

“Cinema Paraíso”, de Giuseppe Tornatore, está a fazer 30 anos. Assinalando a efeméride, o filme regressa às salas escuras (e também aos circuitos de DVD e VOD), com a sua mensagem de amor pelo cinema e nostalgia da infância — Jacques Perrin e Philippe Noiret são os intérpretes principais.

Em DVD e Blu-ray, já está disponível “Blade Runner 2049”, o filme com que o canadiano Denis Villeneuve retomou a herança do clássico “Blade Runner”, realizado em 1982 por Ridley Scott — é a continuação espectacular de uma saga da ficção científica, além do mais aplicando os mais sofisticados recursos da actual produção cinematográfica.

* Banda sonora: “Alfie” (1966), de Lewis Gilbert

> “On Impulse”, Sonny Rollins