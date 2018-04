Parlamento aprova audição urgente do ministro da Cultura e da diretora-geral das Artes

O pedido tinha sido feito feito pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. A audiência deverá acontecer no início da próxima semana.

As plataformas representativas dos artistas e as organizações sindicais mantêm o protesto em seis cidades na próxima sexta-feira, apesar dos esclarecimentos do secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, ontem ao final da tarde.

Também autarquias como as do Porto, Coimbra, Covilhã, Setúbal e Évora mostraram indignação pelo facto de companhais de teatro locais terem perdido o apoio do Estado.

Uma comissão informal de artistas, composta por mais de 50 companhias de teatro e 150 personalidades da área, exige agora uma audiência direta com o primeiro-ministro.