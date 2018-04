IndieLisboa inclui maratona no Cinema Ideal e sessão no terraço do Capitólio

A maratona Boca do Inferno, marcada para 28 de abril, "ao longo de seis horas, transforma o Cinema Ideal em ponto de paragem obrigatória para os amantes do cinema mais extremo", refere a organização do festival, que decorre de 26 de abril a 6 de maio, num comunicado divulgado.

Este ano, a maratona inclui "filmes que não tiveram medo de avançar por temas e territórios assombrosos" como "Hard Way Musical - The Action Musical", "Mutafucaz", "Coyote", "La nuit a dévoré le monde", "Touche diése" e "Laissez bronzer les cadavres".

Ainda na secção Boca do Inferno, a 30 de abril, "noite de lua cheia, o IndieLisboa vai levar o cinema até ao terraço do Cine-Teatro Capitólio".

Nesse dia, será exibido "As Boas Maneiras", no qual "o filme de lobisomens junta-se ao musical, tudo coberto com um subtexto político sobre a segregação social no Brasil contemporâneo, onde a homoparentalidade nem sequer é um assunto".

"Vencedor do prémio especial do júri no festival de Locarno, esta é uma história de amor, contada a dois tempos: o amor romântico de Ana por Clara, e depois o amor maternal de Clara por Joel. O filme é protagonizado pela portuguesa atriz em ascensão meteórica: Isabél Zuaa", refere a organização do festival.

A 15.ª edição do IndieLisboa decorre no Cinema São Jorge, na Culturgest, na Cinemateca e no Cinema Ideal, mas terá também programação na Biblioteca Palácio Galveias e na Casa Independente.

Este ano estão programados 245 filmes e é dada uma importância maior ao cinema português com as secções competitivas, com escolhas transversais a outras secções e com uma decisão particular para a abertura e encerramento.

O festival abrirá com "A árvore", de André Gil Mata, exibido este ano em Berlim, e encerrará com "Raiva", de Sérgio Tréfaut, um realizador já premiado em edições anteriores do festival, e que estreará uma adaptação de "Seara de vento", de Manuel da Fonseca.

Toda a programação pode ser consultada aqui.

Lusa