Caetano Veloso e Salvador Sobral sobem juntos ao palco da Eurovisão

Os dois artistas juntam-se aos já confirmados Beatbombers, Ana Moura e Mariza e Branko, que também vão atuar na Altice Arena.

No verão, Caetano Veloso vem a Portugal para dois concertos, um no Coliseu do Porto, a 30 de julho, e outro no Coliseu de Lisboa, a 1 de agosto.

A acompanhá-lo nestes espetáculos estarão os seus três filhos, numa tour em que tocará algumas canções novas e outras conhecidas do público.