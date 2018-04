Portas do icónico Hotel Chelsea vendidas por milhares de euros

Guernsey's

A porta do quarto usado pelos músicos Leonard Cohen e Janis Joplin, quando tinham um caso, foi arrematada por 85 mil dólares (cerca de 69 mil euros).

Segundo a BBC, um antigo dono do edifício adquiriu as portas depois de começarem os trabalhos de renovação do espaço, em 2011. O hotel foi construído por volta de 1880 e, no século seguinte, tornou-se na residência de gerações de músicos, escritores e boémios.

Jack Kerouac escreveu partes do clássico "On The Road" ("Pela Estrada Fora", em português) na sua estadia durante a década de 50, no hotel. A porta para o quarto foi leiloada por 30 mil dólares (cerca de 24 mil euros).



G. Paul Burnett

O hotel serviu ainda de residência para os escritores Mark Twain, Tom Wolfe e Arthur C. Clarke; os músicos Sid Vicious, Jimi Hendrix e Madonna.

De acordo com a emissora britânica, o edifício foi designado um marco histórico da cidade de Nova Iorque em 1966. Em 2011, deixou de receber reservas e, em 2016, foi vendido a um grupo de investidores.