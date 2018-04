Preço dos concertos e festivais mais aguardados do ano estão hoje mais baixos

A iniciativa "24 Horas de Cultura a 6%", lançada pela Associação Portuguesa de Espetáculos, Festivais e Eventos, tem como objetivo combater o IVA aplicado aos bilhetes para espetáculos ao vivo.

O imposto cobrado é de 13%, sendo que, durante esta sexta-feira, cairá para os 6%. Ao mesmo tempo está também a decorrer uma petição que já conta com mais de quatro mil assinaturas e que será enviada para a Assembleia da República.

Ao longo do dia, vários artistas têm-se associado à causa, entre eles Miguel Araújo, Rui Veloso João Pedro Pais, Samuel Úria e Nuno Markl.

Quais são os espetáculos que ficam mais baratos?

A lista é grande e entre eles estão bilhetes para os espetáculos mais aguardados do público português. NOS Alive, NOS Primavera Sound, Vodafone Paredes de Coura, Rock in Rio Lisboa, MEO Marés Vivas, Iron Maiden na Altice Arena e LCD Soundsystem no Coliseu, estão incluídos na iniciativa.

No site da APEFE surgem ainda outros espetáculos, desde musicais para os mais novos, até aos concertos de ícones da música mundial.

Amélia Muge - Cine-Teatro Garret

Ara Malikian - Casino Estoril

Ben Harper - Aula Magna

Ben Howard – Fusion Arts Festival

Beth Dito – Capitólio

Celeste Rodrigues - Teatro Tivoli BBVA

Chico Buarque - Coliseu Porto & Coliseu Lisboa

Clã para Supernovos - Teatro Villaret

Cristina Branco - Teatro Tivoli BBVA & Casa Da Música

Dead Combo - Casa Da Música

Deejay Kamala 2.0 – Coliseu Lisboa

Diabo Na Cruz - Coliseu Porto

Elisa Rodrigues – Capitólio

Erlend Oye Acoustic Tour – Capitólio

Feist – Coliseu Lisboa

Festival Paredes de Coura – Paredes de Coura

Forever King Of Pop - Campo Pequeno

Groove Braga - Forum Braga

Iron Maiden – Altice Arena

João Pedro Pais - Coliseu Lisboa

José Gonzalez & The String Theory

Kiss – Estádio Municipal de Oeiras

LCD Soundsystem - Coliseu Lisboa

Lenny Kravitz - Altice Arena

Mallu Magalhães | Coliseu Lisboa & Coliseu Porto

Marilyn Manson - Campo Pequeno

Mariza - Coliseu Porto & Multiusos Guimarães

MEO Marés Vivas - V. N. Gaia

Mercury Rev - Lux Frágil

Natiruts - Coliseu Lisboa & Coliseu Porto

NOS Alive’18 – Passeio Marítimo de Algés

NOS Primavera Sound – Porto

Ozzy Osbourne - Altice Arena

Paulo De Carvalho - Casino Estoril“Paw Patrol Live: Entrar em Acção” em Lisbo

Peter Broderick - Teatro Tivoli BBVA

Rhys Lewis – Capitólio

Rock In Rio 2018 – Parque da Bela Vista

Rodrigo Leão – Teatro Tivoli BBVA & Coliseu Porto

Rui Massena - Teatro Tivoli BBVA & Casino Estoril

Rui Veloso - Multiusos Guimarães

Scorpions – Estádio Municipal de Oeiras

Stone Sour – Coliseu Lisboa

The Jesus And Mary Chain – Fusion Arts Festival

Thirty Seconds To Mars - Forum Braga & Altice Arena

Vetusta Morla – Coliseu de Lisboa

Xavier Rudd - Aula Magna & Hard Club