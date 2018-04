Beyoncé doa mais de 80 mil euros para bolsas de estudo

A cantora norte-americana destinou a quantia a quatro alunos de universidades tradicionalmente frequentadas por estudantes negros, do Louisiana, Ohio, Alabama e Flórida.

Depois de ter estado grávida, Beyoncé ficou parada durante mais de um ano e voltou para atuar no festival no deserto da Califórnia. Este verão, tem um a digressão mundial marcada com o marido, Jay-Z.