David Cronenberg recebe prémio de carreira no Festival de Cinema de Veneza

Veneza pretende distinguir "um dos mais ousados e estimulantes realizadores de sempre, um incansável inovador de formas e linguagens" que no começo de carreira este relevado para "as margens do género horror", afirmou hoje o diretor do festival, Alberto Barbera.

A 75.ª edição do Festival de Veneza decorrerá de 29 de agosto a 08 de setembro.

David Cronenberg, 75 anos, é autor de filmes como "Videodrome (1983), "A mosca" (1986), "O festim nu" (1991), "Crash" (1996), "Uma história de violência" (2005) e "Cosmopolis" (2012).

Em 2006 recebeu o prémio de carreira no Festival de Cannes, galardão que se junta a outras distinções, nomeadamente dos governos do Canadá e de França.



