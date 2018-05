Peter Murphy e John Cale no festival em Vilar de Mouros

Em comunicado, a organização do festival revelou o regresso aos palcos de Vilar de Mouros do antigo vocalista de Bauhaus, num concerto exclusivo na Península Ibérica, acompanhado pelo baixista da banda, David J, que se encontram em digressão a celebrar os 40 anos do grupo de "Bela Lugosi's Dead".

O festival acrescentou também ao cartaz o antigo membro dos Velvet Underground John Cale.

As duas novas confirmações juntam-se aos já anunciados Human League, The Pretenders, Los Lobos e Public Image Limited.

O festival Vilar de Mouros foi reativado em 2016, e conta agora com o patrocínio da EDP, marca que lhe dá nome, e já contou, desde então, com nomes como Primal Scream, Jesus and Mary Chain, The Mission, Happy Mondays, entre outros.

Lusa