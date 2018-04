DJ Avicii morre aos 28 anos

Os representantes do DJ anunciaram a morte através de um comunicado:

"É com profundo pesar que anunciamos a morte de Tim Bergling, também conhecido como Avicci. Foi encontrado morte em Muscat, em Omã, esta sexta-feira. A família está devastada e pedimos que respeitem a sua privacidade, neste momento difícil."

Segundo a TMZ, os representantes declaram ainda que não serão feitos mais comunicados.

Avicii lutou contra o vício das drogas, no passado. O músico foi hospitalizado duas vezes por causa de problemas com álcool. Contudo, neste momento, não se sabe o motivo da morte.

O DJ era conhecida por músicas como "Wake Me Up", "You Make Me", "Hey Brother", "Addicted To You" ou a colaboração com Nicky Romero, "I Could Be the One".

Recentemente, Avicii colaborou com Rita Ora para criar o tema "Lonely Together"

Avicii atuou três vezes em Portugal. A primeira vez foi em 2012, em Leça da Palmeira, Matosinhos.

Em 2016, o DJ sueco fechou a 7.ª edição do Rock in Rio Lisboa, no Palco Mundo.

E em 2013, foi a principal atração da primeira noite do Festival Meo Sudoeste, na Zambujeira do Mar.

Nas redes sociais, já começaram a surgiram as primeiras reações. Nomes da música como Calvin Harris, Marshmello ou DJ Snake lamentaram a morte de Avicci.

Tim Berling nasceu em 1989 em Estocolmo, na Suécia, e começou a produzir aos 16 anos e a fazer digressões aos 18. Venceu dois MTV Music Awards, um Billboard Music Award e esteve nomeado para dois Grammy, em 2011 e 2012, com os temas "Levels" e "Sunshine".

Em 2016, Avicii anunciou que iria deixar de atuar ao vivo. "Sei que sou abençoado por poder viajar pelo mundo e atuar, mas tenho muito pouco para a vida da pessoa real atrás do artista", afirmou na altura, citado pela agência Lusa.