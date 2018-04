Morreu o ator Verne Troyer, o Mini Me de "Austin Powers"

A morte de Verne Troyer foi confirmada pela família através de um comunicado colocado nas páginas oficiais do ator nas redes sociais Facebook e Instagram. O local da morte não foi especificado, sabe-se apenas que o ator morreu nos EUA.

De acordo com o 'site' TZM, especializado em celebridades, que cita fontes da família de Verne Troyer, o ator estava internado desde o início do mês, tendo sido levado para o hospital pela polícia com indícios intoxicação alcoólica.

O 'site' refere que o ator enfrentava há algum tempo problemas de alcoolismo e que esteve internado em clínicas de reabilitação mais do que uma vez.

O ator, que media 81 centímetros, começou a carreira no cinema em 1994. Cinco anos depois, interpretou pela primeira vez o papel que o tornaria conhecido do grande público: Mini Me, o clone em miniatura de Dr. Evil, personagem interpretada por Mike Myers.

Verne Troyer, que foi Mini Me em "Austin Powers: O espião irresistível" (1999) e "Austin Powers em membro dourado" (2002), entrou também em filmes como "MIB -- Homens de Negro", "Grinch", "Harry Potter e a pedra filosofal" e "O guru do amor".



Lusa