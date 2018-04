Cinco curtas portuguesas exibidas na quarta-feira em Clermont-Ferrand

"Fado Lusitano", de Abi Feijó, "Lugar em parte nenhuma", de Bárbara Oliveira, "O sonho do estivador", de Bill Morrison, "Le Boudin", de Salomé Lamas, e "Estilhaços", de José Miguel Ribeiro, são exibidos numa iniciativa organizada pela associação Les (CE)illets de la Liberté (Os Cravos da Liberdade, em português), no âmbito da Semana da Cultura Portuguesa e da Revolução dos Cravos, de acordo com informação divulgada na página oficial da Filmes da Praça na rede social Facebook.

Entrentanto, "Estilhaços" é exibido hoje em San Sebastian, no País Basco, Espanha, no festival Giza Eskubideen Zinemaldia/Cine y Derechos Humanos (Cinema e Direitos Humanos), onde integra a competição oficial.

Estreado no verão de 2016 no Festival de Locarno, o filme de animação de José Miguel Ribeiro já foi premiado em Portugal -- entre outros, no Cinanima e nos Caminhos do Cinema Português -- e no estrangeiro - no Festival Internacional de Clermont-Ferrand e no Anima -- Festival de Cinema de Animação de Bruxelas.

Combinando imagem real, desenho animado e 'stop-motion', uma mistura justificada pela narrativa, "Estilhaços" centra-se na relação entre um pai e um filho.

Entre ficção e documentário, o filme cruza duas perspetivas sobre a guerra: a do pai, que a viveu, e a do filho, que cresceu a construir uma memória da guerra a partir dos relatos do progenitor.

Lusa