Trienal de Arquitetura de Lisboa regressa em 2019 com "A Poética da Razão"

A programação foi apresentada pelo presidente da Trienal, José Mateus, e pelo curador-geral, Éric Lapierre, com a presença de vários mecenas e representantes das entidades parceiras que vão acolher as exposições.

Para esta edição, foi realizado um concurso internacional para a curadoria, tendo a equipa do arquiteto francês Éric Lapierre vencido o repto, num conjunto de proposta de 48 equipas - 14 delas de Portugal - de 16 países.

Na edição anterior, a Trienal de Arquitetura de Lisboa recebeu mais de 150 mil visitantes nas exposições, e teve 178 participantes de 38 países nas conferências e outras atividades, recordou José Mateus, acrescentando que o objetivo do evento dedicado à arquitetura contemporânea continua a ser "a celebração da arquitetura e o diálogo com o público".

A equipa curatorial integra ainda Sébastien Marot (França), Ambra Fabi (Itália), Giovanni Piovene (Itália), Fosco Lucarelli & Mariabruna Fabrizi (Itália), Giovanni Piovene (Itália), Laurent Esmilaire (França), Tristan Chadney (França/Reino Unido) e Vasco Pinelo de Melo (Portugal).

José Mateus sublinhou a importância da realização deste fórum internacional para "promover a reflexão e divulgação da arquitetura, cruzando fronteiras disciplinares e geográficas".

"A arquitetura está alicerçada na razão e o seu objetivo é trazer luz à especificidade dessa razão", disse.

Na opinião do presidente da Trienal, "como resultado da massificação da construção -- [tem-se] construído mais edifícios desde o início do século passado do que em qualquer outra altura na história - todos [têm] o direito de entender a arquitetura sem conhecimento especializado nesta área".

Questionado pela agência Lusa sobre o orçamento da próxima edição da Trienal, José Mateus indicou 950 mil euros, que reúnem apoios públicos e mecenas nacionais e estrangeiros.

Globalmente, a entidade disporá de 2,7 milhões de euros para a sua atividade ao longo de quatro anos, que inclui a realização da Trienal, e outras iniciativas entre as edições.

Sobre a programação, estão previstas cinco exposições, cada uma delas tomando uma dimensão particular do título, e que serão realizadas com entidades parceiras.

