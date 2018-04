ABBA regressam ao estúdio 35 anos depois

A banca sueca que ficou conhecida por sucessos como Mama Mia ou Dancing Queen anunciou o nome de uma das canções: "I still have faith in you".

Os ABBA venderam milhões de discos, em 1974 ganharam o Festival da Canção com Waterloo e em 1982 separaram-se.

A música "I still have faith in you" vai ser apresentada através de hologramas do quarteto num programa especial produzido para as cadeias de televisão NBC e BBC, em dezembro.